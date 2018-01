Médico da Máfia das Próteses fica na cadeia, decide STJ

O médico Johnny Wesley Gonçalves Martins, investigado pela Polícia Civil na Operação Mr. Hyde, vai continuar preso. A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, negou liminar em habeas corpus impetrado pela defesa.

Johnny e outros alvos da Operação Mr. Hyde são acusados pelo Ministério Público de integrar organização que ficou conhecida como Máfia das Próteses, suspeita de superfaturar equipamentos, trocar próteses de maneira fraudulenta e até mesmo usar materiais com prazo de validade vencido em procedimentos médicos.

As informações foram divulgadas no site do STJ – habeas corpus 384459.

Segundo a denúncia, o médico seria ‘o líder do esquema’. Johnny Martins foi preso preventivamente no dia 1.º de setembro de 2016. Ele nega envolvimento no esquema.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Competência – No pedido de habeas corpus, a defesa sustentou que, se os supostos delitos também eram cometidos em detrimento do Sistema Único de Saúde (SUS), causando prejuízos aos cofres públicos federais, o processo deveria ter sido encaminhado à Justiça Federal.

Em sua decisão, Laurita Vaz destacou que há entendimento firmado pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal – Súmula 691 – ‘no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar na instância de origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância’. No caso, a liminar em habeas corpus foi indeferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

A única hipótese para superar esse entendimento seria ‘a verificação de patente constrangimento ilegal contra o paciente (Johnny Martins)’, o que, segundo a ministra, não ocorre no caso. Diante disso, a presidente do STJ optou por indeferir a liminar, deixando a análise do pedido principal a cargo da Quinta Turma, onde o habeas corpus será processado sob a relatoria do ministro Felix Fischer.