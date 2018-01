‘Não vou abaixar a cabeça não’, diz mulher de marqueteiro de Dilma e Lula

O marqueteiro do PT João Santana e sua mulher e sócia, Monica Moura, fizeram exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML), em Curitiba. Os dois alvos centrais da Operação Acarajé – 23ª fase da Lava Jato – que se entregaram na manhã desta terça-feira, 23, ao chegarem da República Dominicana, foram levados para o exame às 15 horas. “‘Não vou abaixar a cabeça não”, disse a mulher do publicitário ao deixar o veículo da PF rumo ao IML.

Além do casal foram presos outros três investigados: Vinícius Veiga Borin, Benedicto Barbosa da Silva Junior, diretor-presidente da Odebrecht, e o operador de propinas Zwi Skornicki.

Os cinco foram levados em uma van da Polícia Federal até o IML, na capital paranaense, e passaram pelos exames de praxe.

Mônica desceu primeiro do carro. Usava óculos escuros. Santana veio no banco traseiro da van. Os dois não deram declarações à imprensa. Ambos estavam com as mãos para trás, seguindo orientação dos federais.

O casal responsável pelas últimas três campanhas presidenciais do PT – 2006, Luiz Inácio Lula da Silva, e 2010 e 2014, Dilma Rousseff – ficarão detidos na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

A prisão decretada pelo juiz federal Sérgio Moro, que conduz os processos da Lava Jato em primeiro grau, é temporária, por 5 dias.

João Santana e Mônica devem ser ouvidos até sexta-feira no inquérito da Acarajé.