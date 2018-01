Mariz vai desistir de pedido de suspeição de Janot

BRASÍLIA – A defesa do presidente Michel Temer vai desistir do pedido de suspeição apresentado contra o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O advogado Antônio Cláudio Mariz, que representa o presidente, estudava a peça de desistência minutos antes do plenário iniciar a sessão. O Estado conseguiu fotografar o criminalista lendo o novo pedido.

Ele vai alegar que espera que Janot “entenda ser prudente e de boa cautela” que nenhuma denúncia seja oferecida antes do integral esclarecimento dos fatos.