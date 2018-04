Marco Aurélio faz Lula respirar de novo Nono ministro a votar no julgamento do Supremo também acata pedido de habeas preventivo do ex-presidente e encosta placar, 5 a 4, ainda adverso para petista condenado na Lava Jato a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro; restam dois votos, do decano e da presidente