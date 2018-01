Marco Aurélio encaminha recurso de irmã de Aécio para 1ª Turma

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou o pedido da revogação da prisão preventiva de Andrea Neves, irmã do senador Aécio Neves (PSDB-MG), para análise da Primeira Turma da Corte na próxima terça-feira, 13. A defesa de Andrea pede que a medida seja convertida para penas alternativas.

No despacho desta quarta-feira, Marco Aurélio alega que estaria impossibilitado de rever individualmente a decisão do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte, que autorizou a prisão de Andrea no dia 17 de maio.

A defesa de Andrea justifica que a prisão deveria ser revogada, pois ela é acusada pela Procuradoria-Geral da República apenas pelo crime de corrupção passiva, o que afastaria a hipótese de reiteração. Andrea foi denunciada por ter, segundo os investigadores, pedido a Joesley Batista, dono da JBS, R$ 2 milhões em nome de Aécio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Irmã de Aécio reitera pedido de liberdade após denúncia ser oferecida

+ PGR cobra multa de R$ 6 milhões de Aécio e Andrea Neves

+ Irmã de Aécio apenas ofereceu venda de imóvel a Joesley, diz defesa

Os advogados argumentam ainda que “o crime imputado passível de concessão de liberdade provisória mediante fiança” e ressalta “a falta de referência, na denúncia, a fundamentos que autorizem a manutenção da custódia”.

Na semana passada, Marco Aurélio já havia declarado que iria levar os recursos relativos ao caso de Aécio para apreciação da Turma, presidida por ele e composta pelos ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Na ocasião, ele disse que aguardaria análise da Procuradoria-geral da República (PGR) sobre os pedidos da defesa antes de fazer os encaminhamentos, porém isto ainda não aconteceu.