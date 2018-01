O empresário Marcelo Odebrecht, preso desde junho de 2015 na Operação Lava Jato, foi interrogado nesta quinta-feira, 9, pelo juiz federal Sérgio Moro. Odebrecht é réu em ação penal por supostas propinas de R$ 3 milhões ao ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás, Aldemir Bendine. Como delator, Marcelo teve sua imagem preservada no vídeo da audiência realizada na Justiça Federal em Curitiba.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.