Marcelo Odebrecht diz que repassou R$ 2,5 mi a Skaf e R$ 14 mi a Palocci Por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, investigação sobre presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e contra ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil será realizada sob a tutela do juiz Sérgio Moro, símbolo da Lava Jato