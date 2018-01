Marcello Miller recebeu pedido de busca “com tranquilidade”, diz advogado

A defesa do ex-procurador Marcello Miller informou por nota que seu cliente “recebeu com tranquilidade o pedido de buscas no seu apartamento e colaborou apresentando tudo o que foi solicitado”.

“(Miller) Ressalta que continua à disposição, como sempre esteve e sempre estará, para prestar qualquer esclarecimento necessário e auxiliar a investigação no restabelecimento da verdade”, prossegue o comunicado, assinado pelos advogados André Perecmanis e Paulo Klein.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram uma busca na casa de Miller, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira, 11. Eles ficaram por volta de uma hora e quarenta minutos no local. Os agentes deixaram a casa do ex-procurador carregando dois malotes.

Miller é suspeito de fazer jogo duplo em favor da J&F, do empresário Joesley Batista. Ele teve a prisão requerida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O pedido foi rejeitado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).