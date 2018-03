Maluf diz ter certeza que Alckmin tem grandes chances de ser ‘nosso presidente’

Alvo de mandados de prisão internacional e réu em quatro ações penais no Supremo Tribunal Federal por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, o deputado federal Paulo Maluf mostrou nesta quinta-feira, 3, que, independente da Justiça, está de olho nas eleições de 2018. Em seu perfil oficial no Facebook, o parlamentar disse ter “certeza” de que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) “tem grandes chances de ser nosso presidente da república” em um “futuro próximo.

“Fiquei muito contente com os elogios que o governador Geraldo Alckmin fez sobre mim, agradeço e tenho certeza que em um futuro próximo ele tem grandes chances de ser nosso presidente da república”, postou Maluf nas redes sociais. Não é a primeira vez que o ex-prefeito se manifesta favoravelmente em relação ao tucano. Em evento na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em março, ao lado de Alckmin, Maluf disse que “ninguém que é governador de São Paulo pode dizer que não é candidato a presidente”. Na ocasião, o tucano desconversou.

Na terça-feira, 1 de novembro, em evento no interior do Estado, o governador elogiou o parlamentar e disse que o município de Olímpia tem muito a agradecer a Maluf por ter incentivado a escavação de poços na cidade quando era governador.

As escavações eram parte do projeto Paulipetro, para encontrar petróleo na região, mas, ao invés do óleo, as escavações depararam-se com o aquífero Guarani, cuja água mineral é explorada comercialmente pelo município.

A manifestação de Maluf ocorre após o fim das eleições municipais nas quais os aliados do tucano obtiveram vitórias expressivas, desde o empresário João Doria, afilhado político de Alckmin eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno, até os tucanos no interior do Estado que conseguiram um total de 167 municípios, incluindo cidades do ABC, berço do PT e até então um dos principais redutos da sigla.

Ao mesmo tempo em que Alckmin obteve essas vitórias, o PT, que teve candidatos apoiados por Maluf em 2012 e 2014, teve um de seus piores resultados nas eleições deste ano.