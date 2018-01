Lupi vai à Justiça contra empresária

Ex-ministro do Trabalho afirma que nunca recebeu Ana Cristina Aquino, que o acusa de cobrar propina

Fausto Macedo

O ex-ministro Carlos Lupi (Trabalho), presidente nacional do PDT, decidiu nesta segunda feira, 27, entrar com ação judicial contra a empresária mineira Ana Cristina Aquino que o acusa de ter recebido propinas para acelerar a criação de sindicatos durante o período em que ocupou o comando da Pasta.

Lupi pediu a seu advogado, o criminalista José Roberto Batochio, que entre na Justiça com queixa crime contra a empresária por injúria, calúnia e difamação. “O ex-ministro Lupi não se lembra de ter visto alguma vez na vida essa mulher e tem certeza de que no Ministério do Trabalho, enquanto foi ministro, ela (Ana) jamais esteve com ele”, disse Batochio.