‘Lula vai perder seu tempo’, diz Villa sobre ação

Por Fausto Macedo e Mateus Coutinho

O historiador Marco Antonio Villa, alvo de queixa-crime movida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a ação não o fará recuar. “Lula quer me intimidar. Vai perder seu tempo. Não darei um passo atrás.”

Villa disse que ‘continuará combatendo o ‘projeto criminoso de poder’, sábia definição do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em um dos votos do processo do mensalão.”

Nesta terça-feira, 15, os advogados do ex-presidente entraram com uma queixa-crime contra o historiador, atribuindo a ele ‘afirmações caluniosas proferidas na edição de 20 de julho do Jornal da Cultura 2ª edição, onde é parte do elenco fixo de comentaristas’.

A ação, segundo nota divulgada pelo Instituto Lula, é referente ‘a apenas um dos recorrentes comentários caluniosos que o professor da Universidade Federal de São Carlos repete contra o ex-presidente no jornal noturno da TV pública do governo do Estado de São Paulo’.

No comentário, segundo a ação, Villa disse que o ex-presidente “mente, mente”, que é culpado de “tráfico de influência internacional, sim”, além de “réu oculto do mensalão”, “chefe do petrolão”, “chefe da quadrilha” e teria organizado “todo o esquema de corrupção”.

Marco Antonio Villa reagiu enfaticamente à ofensiva de Lula. “Tenho por princípio defender os valores republicanos. Vou continuar nesta luta. Nada vai me calar. Vivemos uma quadra histórica decisiva para o Brasil. A hora não é dos fracos. Não tenho medo. Confio na Justiça do meu país.”

O historiador disse que a ação de Lula ‘é uma forma clara de ameaça e intimidação’.

Villa disse que já desafiou o ex-presidente para um debate. “Ao invés de procurar a Justiça ele deveria procurar o caminho da democracia, o debate.”

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DIVULGADA POR MARCO ANTONIO VILLA

