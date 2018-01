Lula responde parte das perguntas e interrogatório dura duas horas e meia

Acabou por volta das 16h30 o segundo interrogatório de Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, 13. O ex-presidente foi ouvido pelo juiz federal Sérgio Moro, pela segunda vez, como réu da Operação Lava Jato.

Diferente do primeiro encontro entre Lula e Moro, no dia 10 de maio, quando o ex-presidente foi interrogado no processo do caso triplex do Guarujá e falou por 5 horas, dessa vez ele se recusou a responder todas as perguntas.

Moro iniciou a audiência questionando o ex-presidente sobre os acertos de propina que constam no processo. O petista é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no acerto de R$ 12 milhões em propinas da Odebrecht, por meio do repassem, dissimulado, de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo.

Lula saiu do prédio da Justiça Federal em um carro com vidros escuros, sem falar com a imprensa. Moro segue agora interrongando o ex-assessor de Antonio Palocci Branislav Kontic.

Depois de ser interrogado por Moro, foram os procuradores da República da força-tarefa da Lava Jato que questionaram o ex-presidente. Depois a defesa.

Lula foi para um hotel da cidade e, de lá, segue no início da noite para uma manifestação na Praça Generoso Marques, onde os petistas esperavam reuniar 5 mil pessoas. O ex-presidente fará um discurso, como aconteceu após o primeiro interrogatório de Moro, no dia 10 de maio.