Lula indicou WTorre para obra de prédio alugado pela Petrobrás, diz Cerveró

O ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró, um dos delatores da Operação Lava Jato, afirmou à Procuradoria-Geral da República que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ‘indicou’ a empreiteira WTorre Engenharia para a construção de um edifício na rua do Senado, centro do Rio que, a partir de 2013, foi alugado pela estatal. O Centro Empresarial Senado Petrobrás abriga 10 mil funcionários da área administrativa. A obra – de 115 mil metros quadrados de área construída e 95 mil metros de área bruta locável – foi orçada em R$ 1,2 bilhão.

As declarações estão em um resumo entregue por Cerveró à Procuradoria, antes de o ex-diretor fechar acordo de delação premiada. Na delação, Cerveró citou o ex-diretor de Serviços da Petrobrás Renato Duque, preso na Lava Jato desde fevereiro de 2015, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.

“Sabe que a indicação de Walter Torre foi feita pelo Presidente Lula, porque Renato Duque comentou na reunião da Diretoria onde foi apresentado o projeto”, relatou o delator, em referência ao dono da WTorre.

O ex-diretor destacou que o plano original da empreiteira era construir um prédio colossal, ‘o maior prédio do mundo’, com 400 metros de altura e 150 andares, ‘maior que o Pão de Açúcar’.

“Destaque-se a sugestão do Walter Torre feita ao presidente Lula de construir o maior prédio do mundo da altura de 400 metros (150 andares) maior que o Pão de Açúcar, que não foi adiante pelo absurdo da obra e pelo impacto que causaria na cidade”, afirmou.

A Petrobrás é locatária até 2029. O contrato prevê aluguéis de cerca de R$ 100 milhões ao ano por esse período.

Segundo o ex-diretor, o então presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, se opôs a sugestões de uma Comissão criada para apresentar alternativas à construção. Cerveró afirmou que, em 2006, com o crescimento do número de funcionários na Petrobrás, ‘a Diretoria’ decidiu construir um novo prédio de grandes proporções para acomodar esse pessoal.

Foi então nomeada, afirmou o delator, uma comissão da Diretoria de Serviços que deveria sugerir a melhor alternativa, de preferência próxima a sede atual, no centro do Rio.

“Por 3 vezes esta comissão apresentou alternativas de aluguel de prédios próximos a Petrobrás e que foram recusadas por decisão de Gabrielli, que levantou uma série de questões para obstar a escolha. Até que foi finalmente aprovada a proposta da WTorre já construída e em operação na rua do Senado, no Rio de Janeiro”, declarou Cerveró.

Em setembro de 2015, Walter Torre declarou à CPI da Petrobrás negou irregularidades em contratos com a Petrobrás. Segundo o dono da empreiteira, a WTorre mantém dois contratos de aluguel de edifícios com a estatal.

COM A PALAVRA, O INSTITUTO LULA

Não vai comentar.

COM A PALAVRA, A WTORRE

Sobre a locação do Centro Empresarial Senado à Petrobras, a WTorre esclarece que já era proprietária de terreno de grandes dimensões nas imediações da sede da Petrobras e com projeto de construção aprovado.

Iniciou a obra de um edifício Triple A, com área locável de 103,6 mil metros quadrados. O projeto foi apresentado à Petrobras que, naquela ocasião demandava edifícios de grandes proporções para acomodar seu contingente. Naquela ocasião, além do Centro Empresarial Senado, a Petrobras locou outros edifícios de dimensões similares.

A localização, as características do edifício e o valor do contrato de aluguel, compatíveis com os praticados pelo mercado imobiliário. O contrato entre a WTorre e a Petrobras é público e está à disposição.

O edifício em questão é um dos mais reconhecidos no Brasil e no exterior. Dentre as seis premiações recebidas pelo empreendimento, destaca-se o Prix D´Excellence 2013, concedido pela Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers, entidade francesa de mais de 60 anos de tradição.

Por fim, gostaríamos de lembrar que a WTorre, não faz obra pública e que seu fundador ou qualquer outro executivo da companhia não recorreu a nenhuma intermediação política para firmar este ou qualquer outro contrato.

A companhia continua à disposição para esclarecer esta ou outras questões que possam por em risco sua reputação e a correção com que trata seus negócios e seus clientes.

São Paulo, Janeiro de 2016

COM A PALAVRA, O EX-PRESIDENTE DA PETROBRÁS JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI

Todas as decisões sobre os prédios foram tomadas com base em pareceres técnicos sobre as condições de mercado, custos operacionais e financeiros, coletivamente pela Diretoria Executiva da Petrobras. Quanto ao prédio de 400 metros o projeto sequer foi objeto de decisão pelo Colegiado, sendo rejeitado preliminarmente.