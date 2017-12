Lula escalou Dutra para ‘esvaziar’ CPI da Petrobrás, afirma Cerveró

Em delação premiada, tornada pública pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, 2,, o ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró (Internacional) afirmou que em 2009 o então presidente Lula escalou o ex-senador José Eduardo Dutra (PT/SE) para ‘esvaziar’ a Comissão Parlamentar de Inquérito aberta para investigar desvios na estatal petrolífera.

Dutra havia sido presidente da Petrobrás (2003/2005), no primeiro mandato do petista. Ele havia exercido o mandato de senador pelo partido entre 1995 e 2003. Entre 2010 e 2011 presidiu o PT. Dutra morreu em 2015, aos 58 anos.

“Em 2009, foi instalada no Congresso Nacional uma CPI sobre a Petrobrás”, relatou Cerveró, no dia 7 de dezembro de 2015. “Na época, José Eduardo Dutra era o presidente da BR Distribuidora. Em razão da CPI, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva atribuiu a José Eduardo Dutra a missão de participar do ‘esvaziamento’ da CPI da Petrobrás.”

Segundo o delator, José Eduardo Dutra – embora não fosse mais senador – ‘era muito bem conceituado como politico, tendo facilidade de diálogo, inclusive com a oposição, apesar de ser do PT’.

“Que, então, para cumprir essa missão, José Eduardo Dutra deixou a presidência da BR Distribuidora”, afirmou Cerveró.

Outro delator da Lava Jato, o engenheiro Paulo Roberto Costa – ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás – revelou aos investigadores que mandou pagar R$ 10 milhões a um dos integrantes da CPI, o ex-senador Sérgio Guerra (PSDB), morto em 2014. A CPI foi encerrada em 18 de dezembro de 2009. Guerra era um dos onze integrantes da comissão – três eram da oposição e acusaram, na ocasião, o governo de impedir as apurações.

Ao ser instalada, a CPI mirava sete empreendimentos da Petrobrás, entre eles as obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco – primeiro alvo da força-tarefa da Lava Jato na Petrobrás.

A revelação de Cerveró sobre o suposto empenho de Lula em ‘esvaziar’ a CPI da Petrobrás está no Termo de Colaboração 11/12, que aborda especificamente o tema ‘indicação para a Diretoria da BR Distribuidora e distribuição de atividades na BR Distribuidora’.

Nesse trecho de sua delação, Cerveró contou que em 2008 foi exonerado da Diretoria Internacional da Petrobrás, mas em razão de ter viabilizado a contratação da Schahin como operadora da sonda Vitória 10.000 – quando ainda ocupava aquele posto – ‘havia um sentimento de gratidão do Partido dos Trabalhadores para com o declarante’.

Cerveró apontou detalhes desse capítulo emblemático do PT, alvo de uma das etapas da Operação Lava Jato – o empréstimo de R$ 12 milhões, que o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula, tomou junto ao Banco Schahin, em outubro de 2004.

Segundo Bumlai, o PT foi o destinatário final do montante. A Polícia Federal e a Procuradoria da República sustentam que, em troca, o Grupo Schahin ganhou contrato com a Petrobrás de US$ 1,6 bilhão, em 2009, para operar o navio sonda Vitória 10.000.

“Essa contratação objetivava a quitação de um empréstimo do PT, perante o Banco Schahin, garantido por José Carlos Bumlai”, afirmou Cerveró. “Como reconhecimento da ajuda do declararante nessa situação, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar o declarante parra uma diretoria da BR Distribuidora, a Diretoria Financeira e de Serviços.”

COM A PALAVRA, O INSTITUTO LULA:

Já respondemos essa questão nessa nota de 12 de janeiro: http://www.institutolula.org/lula-ja-esclareceu-a-pf-ilacoes-de-delator

Que traz informações de depoimento feito pelo ex-presidente disponível no seu blog desde dezembro.

Repudiamos as menções sobre José Eduardo Dutra, que não tem como se defender de ilações feitas por delatores em negociação de perdões judiciais.