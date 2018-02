Lula diz que só ele pode enfrentar ‘essa euforia da insanidade judicial’

Réu da Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva investiu destemidamente contra a histórica Operação que lhe atribui corrupção e lavagem de dinheiro no esquema de propinas da Petrobrás. Durante jantar com petistas e correligionários, semana passada, o ex-presidente classificou os procuradores da força-tarefa do Ministério Público Federal de ‘moleques que falam bobagem’ e afirmou ser ele a pessoa que ‘pode resistir à essa euforia da insanidade judicial’.

ASSISTA TRECHO DO VÍDEO

“É você ter em Curitiba (base da Lava Jato), sabe, um agrupamento especial de pessoas ungidas por Deus prá salvar o mundo”, disse Lula.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Referindo-se expressamente aos procuradores da República e aos delegados da Polícia Federal que fecham o cerco a ele, Lula jogou sobre os ombros de seus algozes a grave crise econômica do País. “Eles têm noção de quanto a Operação Lava Jato já causou de prejuízo na economia desse País?, ao PIB desse País? Eles têm noção de quanto desemprego (a Lava Jato) já causou?”

Outra vez, como já havia dito no grampo da PF em março, o petista atirou para todos os lados e Poderes. “Um Congresso desmoralizado, Suprema Corte, sabe, com problemas, o Superior Tribunal de Justiça com problemas, o Ministério Público então virou, sabe, um bando de ungidos que vão salvar a humanidade.”

“O que aqueles moleques falam de bobagem é muito grande”, disse.

Dirigiu-se a um dos procuradores da força-tarefa, Deltan Dallagnoll, que o acusou de ser o ‘comandante máximo da organização criminosa’ do esquema de propinas na Petrobrás.

“Ora, o cidadão tem a petulância de dizer: o Lula é chefe de uma organização criminosa que é o PT. Eu já abri proceso contra o delegado (Filipe Pace, da Polícia Federal), já abri contra o Moro (juiz da Lava Jato), tô abrindo agora contra o Dallagnol e vou abrir contra todos.”

Lula ganhou aplausos da sua platéia.

“Preciso brigar com eles porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir.”

“Com muita humildade se tem alguém que pode resistir à essa euforia da insanidade judicial sou eu. Estou disposto a fazer o que for necessário.”

Ao final, um recado a seus rivais. “E se isto é prá me prejudicar prá não ser candidato em 2018 você se prepare que eu posso ser candidato em 2018.”