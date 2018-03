Lula diz que já falou sobre compra de MPs e pede à Justiça reavaliar novo depoimento

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou à Justiça Federal que ele já se manifestou sobre o suposto esquema de compra de medidas provisórias em depoimento prestado no início do mês ao solicitar que se reavalie a necessidade de ele falar novamente no processo desta vez como testemunha do lobista Alexandre Paes dos Santos (APS), segundo advogados ouvidos pelo Estado. APS é acusado de operar para viabilizar a MP 471 editada pelo então presidente Lula em 2009, o que a defesa nega.

[veja_tambem]

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O depoimento de Lula está marcado para segunda-feira, 25, na Justiça Federal em Brasília. Ele foi arrolado como testemunha por ter assinado a MP 471 que teria sido comprada por esquema de lobby.

O julgamento dos réus da Operação Zelotes seria iniciado nesta sexta-feira, mas foi cancelado após o advogado de um dos acusados informar que seu cliente não havia sido intimado a depor. O juiz reconheceu o erro e adiou o início do processo para segunda.

O advogado Marcelo Leal, que defende APS, disse que irá analisar o pedido da defesa de Lula para decidir se mantém sua decisão de arrolá-lo como testemunha ou se irá liberar o petista do depoimento. “O juiz abriu prazo para que eu decida. Pretendo me manifestar ainda hoje. Se o depoimento do ex-presidente não me servir vou insistir na oitiva dele. Eu vou brigar por cada centímetro que meu cliente tenha direito”, afirmou Leal, criminalista que atua no escritório Eduardo Ferrão.

Leal afirmou que o fundamento para a prisão do seu cliente é “ridículo” e que até o momento ele não conseguiu que APS tivesse acesso a cópia da defesa. “Levei o processo na Papuda (onde APS esta preso) e os agentes censuraram partes do texto. Tentei novamente que tivessem acesso e a Justiça enviou um CD para meu cliente que esta preso sem acesso a computador. Quando finalmente um computador foi disponibilizado soube-se que o CD tinha apenas parte da defesa.”