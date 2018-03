Lula diz que delator fumando charuto em Copacabana o deixa ‘inquieto’

O ex-presidente Lula disse nesta quarta-feira, 20, que uma cena o deixa ‘inquieto’: “Delator fumar charuto em Copacabana dando risada na nossa cara.” Durante café com blogueiros que recebeu no Instituto Lula, em São Paulo, o petista sugeriu à sua sucessora que governe o Brasil e deixe para outras instituições o combate a malfeitos.

“A Dilma tem que governar este País, a corrupção deixa com a Polícia, o Ministério Público, a Justiça. A Petrobrás não vai quebrar nunca, ela é muito grande. Tem 80 mil funcionários, não é por causa de dois ou três”, disse, referindo-se a presos na Operação Lava Jato.

Tema constante da longa conversa do ex-presidente com os blogueiros, a Lava Jato já conta 40 delatores que firmaram acordo com a força-tarefa do Ministério Público Federal. Em troca das revelações que fizeram, os delatores ganharam liberdade ou sequer foram presos. Muitos já devolveram parte dos valores que admitiram ter recebido em propinas no esquema instalado na Petrobrás entre 2004 e 2014.

“O que me incomoda é que alguns delatores disseram que roubaram dez, quinze, vinte (milhões) e tão devolvendo um (milhão) e estão sendo soltos”, disse Lula, que não foi citado por nenhum delator. “Ia pegar 20 anos (de condenação), pegou um e vai fumar charuto na praia de Copacabana dando risada na nossa cara. Tudo isso me deixa inquieto.”

Ele fez mais uma sugestão à presidente Dilma. “Se depender de mim é muita briga e a Dilma tem que saber que ela tem muita gente do lado dela. Ela precisa parar de se incomodar com os contra e começar a construir sua relação com os favoráveis.”