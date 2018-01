Lula condenado nas redes

Lula condenado inspirou uma sucessão de memes nas redes sociais. Ora ao lado do ex-governador Sérgio Cabral, ora ao lado do ex-senador Delcídio do Amaral, o petista virou alvo de anedotas dos internautas. Lula pegou uma pena de nove anos e seis meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas o juiz Sérgio Moro não mandou prender o ex-presidente, dando a ele o direito de recorrer em liberdade. O magistrado da Lava Jato destacou até que havia condições de impor custódia preventiva de Lula, mas achou melhor evitar ‘certos traumas’.

Veja a trajetória de Lula pic.twitter.com/bkLHmAglHg — Robson (@NomePendente) July 12, 2017

LULA CONDENADO A 9 ANOS DE PRISÃO E NOIS TA COMO?? SIGA @BeneVlog pic.twitter.com/XKqyRz3uBQ — Seu Crush (@BeneVlog) July 12, 2017

O lula pode ser preso // aumentam as chances de Bolsonaro 2018 pic.twitter.com/MJM8uBJZx8 — LUCAS SAMPAIO® (@lucasferreiraa0) July 12, 2017