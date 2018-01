Luiz Estevão vai continuar na cadeia

Por Fausto Macedo

O ex-senador Luiz Estevão, acusado de envolvimento nos desvios de verbas das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo, vai continuar na prisão. Nesta quarta feira, 5, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Dias Toffoli que, em setembro, mandou prender o ex-senador – condenado a 3 anos e seis meses de prisão por adulteração de documentos contábeis.

Na sessão do STF, a vice-procuradora-geral da República, Ela Wiecko, manifestou-se contrária à cassação da decisão de Toffoli. A defesa insurgiu-se contra a decisão do ministro, que considerou “protelatório” o recurso do ex-senador, mantendo a condenação.

Segundo a defesa, a decisão de Toffoli no Recurso Extraordinário 839163 “ofendeu os princípios do juiz natural, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”. Alegou, ainda, que a decisão monocrática de Toffoli fugiu do “principio da colegialidade”.

Para a vice-procuradora geral da República, Ela Wiecko, o fato de os recursos serem indeferidos “já demonstra a procrastinação do caso”.

A vice-PGR ponderou que o Ministério Público entende que “não há ofensa ao juiz natural”.

Ela Wiecko afirmou que “o principio do contraditório levantado pela defesa não levou em conta outro principio constitucional, que é o da duração razoável do processo”. “Quando a defesa exercita toda sua argumentação de uma forma que mostra que está estendendo a duração razoável do processo, perde o fundamento”, avalia.

O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, proferiu o resultado da Corte sobre o caso. Por unanimidade, o Supremo não conheceu a petição da defesa e deu seguimento à decisão do relator (Toffoli) no sentido de determinar a devolução dos autos à origem para “o devido cumprimento da pena”.

Em setembro, o ministro Dias Toffoli negou, monocraticamente, um recurso do ex-senador Luiz Estevão por considerar protelatório e com grande risco de as punições prescreverem. Toffoli determinou o cumprimento da pena de prisão de 3 anos e 6 meses do ex-senador, condenado por falsificação de balancetes do Grupo Ok, do qual é o controlador.

Estevão continuará preso por causa da decisão do Plenário do STF, concluindo um processo que se arrastava há mais de uma década em razão dos inúmeros recursos apresentados pela defesa, de natureza protelatória.

O Supremo ainda vai julgar outro processo, no qual Estevão foi condenado a 20 anos de reclusão por corrupção ativa, peculato e estelionato, pena essa imposta pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e integralmente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Este processo se arrasta há 14 anos, “também em razão do volume de recursos movidos pela defesa de Luiz Estevão”, segundo o Ministério Público Federal.

“As condutas criminosas foram praticadas durante o período de 1992 a 1998, durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, em coautoria com o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto”, acentua o Ministério Público Federal.

Estevão ainda é réu em ação de improbidade administrativa. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) à devolução, aos cofres públicos, de cerca de R$ 2,25 bilhões. O valor inclui o montante desviado da obra, multa no valor de três vezes o montante desviado e danos morais contra a União. Para garantir o ressarcimento ao erário as contas do ex-senador estão bloqueadas desde o ano 2000, informou a Procuradoria Geral da República.