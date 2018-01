Luciano Coutinho depõe como testemunha de defesa de Lula

O ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Luciano Coutinho prestou depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, por videoconferência, nesta sexta-feira, 23. Luciano Coutinho falou como testemunha de defesa do petista em ação penal sobre supostas propinas da Odebrecht a Lula.

A audiência durou cerca de 15 minutos. A defesa de Lula quis saber de Luciano Coutinho informações sobre o Conselho de Administração da Petrobrás.

O ex-presidente do BNDES afirmou que fez parte do Conselho. “Não me recordo exatamente, mas creio que entre 2009 e 2016 ou 2010 e 2016, não lembro exatamente.”

O advogado Cristiano Zanin Martins questionou Luciano Coutinho sobre as decisões do conselho. O defensor quis saber se ‘eram técnicas’.

“Sim, o conselho tem atribuições definidas no estatuto de aprovação de matérias de natureza, digamos, estratégicas, os planos quinquenais da empresa, os planos de médio e longo prazos e de rever anualmente o planejamento estratégico. Também o conselho tem um papel em aquisições ou desinvestimentos, ou seja, ele tem um papel restrito a um certo conjunto de matérias e essas matérias sempre foram decididas com base em informações resumidas, informações suficientes, porém, resumidas a respeito desses conteúdos”, afirmou Luciano Coutinho.

“O conselho examinava a estratégia de negócios da Petrobrás em termos agregados, ou seja, não se detalhava projeto a projeto, se discutia uma estruturação de prioridades para as diversas áreas da empresa, mas sem aprofundar projeto a projeto.”

