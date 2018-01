Lojistas vão ao STF questionar lei paulista sobre proteção ao crédito

Por Julia Affonso

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, 23, pedindo a suspensão de uma lei publicada no início do mês em São Paulo. A nova legislação regulamenta o sistema de inclusão e exclusão de nomes de consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.

O texto havia sido vetado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo rejeitou o veto e promulgou a lei, publicada em 9 de janeiro. A lei estabelece que os consumidores têm de ser informados sobre sua inclusão em cadastros por via postal com aviso de recebimento.

Os lojistas alegam que o Código de Defesa de Consumidor prevê a comunicação do consumidor por escrito, “sem em momento algum estabelecer que a correspondência deva ser feita com aviso de recebimento”. A CNDL questiona ainda a exigência de que os órgãos de proteção ao crédito excluam informações incorretas ou inexatas de seus registros dos bancos de dados no prazo máximo de dois dias. O Código exige a correção das informações no prazo de cinco dias.

Segundo a Confederação, a manutenção da lei “inviabilizará a continuidade da prestação de serviços pelo SPC Brasil e outros órgãos no Estado de São Paulo” e poderá afetar “o sensível equilíbrio que mantém vivo e pujante o crédito e o mercado”. Para os lojistas, a norma traz “graves danos ao interesse público, aos órgãos de proteção ao crédito e aos próprios consumidores”.

A entidade afirma também que a lei afronta o artigo 24 da Constituição ao estabelecer novas normas em matéria já regulamentada por legislação federal no Código de Defesa do Consumidor. A relatora é a ministra Rosa Weber.