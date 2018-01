Lobista do PMDB fica na prisão da Lava Jato Para desembargadores do TRF4 que rejeitaram habeas para João Henriques, condenado por Moro, 'se é possível autorizar a prisão do réu enquanto investigado, com mais razão e força, pode haver restrição ao direito de ir e vir quando se está diante de sentença condenatória, fruto de larga instrução processual'