Em aditamento à denúncia contra o ‘quadrilhão do MDB’ no Congresso, a Procuradoria da República no Distrito Federal atribui ao empresário e advogado José Yunes e ao coronel João Baptista Lima Filho o papel de arrecadadores do ‘líder da organização criminosa, Michel Temer’

Yunes e o coronel são velhos amigos do presidente.

Temer é citado como ‘líder da organização criminosa’ do MDB em pelo menos três oportunidades no aditamento à denúncia contra os supostos integrantes do ‘Quadrilhão’.

Nesse documento foram incluídos o doleiro Lúcio Funaro, os amigos de Temer e os testas de ferro do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB/RJ), Altair Pinto e Sidney Szabo. Todos são acusados por organização criminosa.

Yunes é apontado por suposto recebimento de propina, ‘de forma dissimulada, como doações ao partido, ou mesmo via caixa 2, para posterior distribuição aos demais membros da organização criminosa’.

“Destaque-se sua estreita relação com o líder da organização criminosa, Michel Temer, como mencionado na denúncia.”

A Procuradoria diz que Coronel Lima ‘faz a gestão do recebimento de recursos e doações de campanha para Temer há décadas e corroboram tudo o quanto exposto acerca das condutas mais recentes no âmbito da organização criminosa’.

COM A PALAVRA, MICHEL TEMER

O presidente se manifestou por meio de sua assessoria de imprensa.

Todas as atribuições do coronel João Batista Lima Sobrinho em campanhas do presidente Michel Temer sempre foram pautadas pela legalidade, lisura e correção. Michel Temer foi presidente de partido político, obediente as leis e regras da legislação brasileira.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO JOSÉ LUÍS OLIVEIRA LIMA, DEFENSOR DE YUNES

Em nota, o advogado José Luis Oliveira Lima disse que a denúncia apresentada contra José Yunes ‘não encontra respaldo em prova alguma’. “Oportuno salientar que inicialmente o Ministério Público Federal arrolou José Yunes como testemunha de acusação e, sem qualquer fato novo, ou justificativa, aditou a inicial.”

“Advogado com mais de 50 anos de atuação, Yunes jamais recebeu qualquer valor ilícito da empresa Odebrecht ou de outra empresa.”

“A defesa tem tranquilidade que durante o processo ficará demonstrado de maneira clara a total improcedência da acusação.”