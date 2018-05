Leia parecer da defesa de Temer no TSE

O mestre e doutor em Direito Luiz Fernando Casagrande Pereira entregou nesta sexta-feira, 29, parecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o reconhecimento – e suas consequências – de litispendência, continência e conexão entre ações eleitorais em curso na Corte. O parecer foi solicitado pelo advogado Gustavo Bonini Guedes, constituído pelo vice-presidente Michel Temer.

São três ações eleitorais no TSE propostas pela Coligação Muda Brasil e PSDB contra Dilma, Temer, Coligação com a Força do Povo, PT e PMDB.

À solicitação do parecer foram anexadas cópias integrais dos três processos.

São cinco os quesitos do parecer solicitado pela defesa de Temer.

1) Há litispendência/continência entre a RP nº 846, a AIME nº 761 e a AIJE nº 194358?

2) Qual é a consequência do reconhecimento desta relação de identidade?

3) A AIME poderia ter sido proposta sem novas ou outras provas em relação à AIJE? As ações eleitorais admitem ampliação objetiva depois de ultrapassado o prazo decadencial? A AIME pode ser mantida para receber novos fatos?

4) O status constitucional da AIME impede a sua extinção parcial ou total por continência ou litispendência?

5) O que não se resolve em extinção pela litispendência/continência deve ser reunido por conexão ou risco de decisão conflitante?