Leia os argumentos da Lava Jato para investigar suposta propina a Lula presidente Em petição de três páginas, força-tarefa do Ministério Público no Paraná sustenta que procedimento 'possui a específica finalidade de apurar as supostas vantagens indevidas recebidas pelo suscitante (Lula) de construtoras investigadas, materializadas, dentre outros, em imóveis em Atibaia/SP e em Guarujá/SP'