Leia o voto-vista de Toffoli sobre réus na Presidência do Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, considera que réus perante a Corte máxima não podem ocupar cargos que estão na linha de substituição da Presidência da República, mas conservam a titularidade de mandatários das suas respectivas Casas.

Documento ‘A MEU SENTIR” PDF

Em voto-vista, lido em Plenário nesta quarta-feira, 1, Toffoli julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 402. Para ele, caso apresentem a condição de réus perante o STF, os substitutos eventuais do presidente ‘devem apenas ficar impossibilitados de exercer o ofício de presidente da República’.

“A meu sentir, impedir que o parlamentar que responda a ação penal perante o Supremo possa ser presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, equivale a conferir, em última análise, um desvalor ao mandato do parlamentar, retirando-lhe parte das prerrogativas de sua representatividade política criando-se deputados e senadores de primeira e segunda classe”, ressaltou o ministro.

A conclusão do julgamento da ADPF foi adiado com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.