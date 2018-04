Leia o voto de Celso de Mello que veta ICMS na base do PIS/Cofins

O Supremo Tribunal Federal divulgou nesta segunda-feira, 20, a integra do voto do ministro Celso de Mello, dacano da Corte, no Recurso Extraordinário 574706, em que o Plenário julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins.

Documento COMO VOTA O DECANO PDF

O julgamento do recurso, que tem repercussão geral reconhecida, foi concluído no dia 15 de março.

A maioria dos ministros entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.