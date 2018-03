Leia o voto de Alexandre de Moraes contra Bruno na rua

Ao votar pelo imediato retorno do goleiro Bruno à prisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apontou para o ‘extremo temor no seio da sociedade causado por essa espécie de delito e a necessidade de preservação da paz social’. Bruno está condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo sequestro, cárcere privado e assassinato de Eliza Samúdio, em 2010.

Documento O MINISTRO E O GOLEIRO PDF

Nesta terça-feira, 25, por maioria de votos, a Primeira Turma do STF revogou a liminar no Habeas Corpus (HC) 139612 e determinou o restabelecimento da prisão preventiva de Bruno. Moraes foi o relator.

Para o ministro, o goleiro demonstrou ‘firme disposição para a prática do homicídio, que teve a sua execução meticulosamente arquitetada’. Segundo Moraes, a ‘supressão de um corpo humano é a derradeira violência que se faz com a matéria, num ato de desprezo e vilipêndio’.