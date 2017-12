Leia o relatório da CPI da JBS que pede indiciamento de Janot, Joesley e Miller Documento, que atribui ao ex-procurador-geral crime contra a segurança nacional por subversão da ordem política ou social e caluniar ou difamar o presidente da República, abuso de autoridade e também prevaricação, pede ainda enquadramento do procurador regional Eduardo Pelella - ex-braço direito de Rodrigo Janot -, do empresário Wesley Batista e do executivo Ricardo Saud