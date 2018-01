Leia o parecer do relator no Senado sobre Raquel Dodge

No parecer em que sustenta existir ‘elementos suficientes’ para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se manifeste sobre a indicação de Raquel Elias Ferreira Dodge para ocupar o cargo de procuradora-geral da República, o senador Roberto Rocha (PSB/MA), relator, destaca atuações da escolhida do presidente Michel Temer. O relator cita, por exemplo, a Operação ‘Caixa de Pandora’, na qual foi preso o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (DEM).

Raquel vai ser sabatinada na Comissão na próxima quarta-feira, 12.

Ela foi eleita em segundo lugar no pleito interno da Associação Nacional dos Procuradores da República. Se confirmada pelo Senado, Raquel vai ocupar pelos próximos dois anos a cadeira que Rodrigo Janot ocupou por dois mandatos consecutivos. Janot trava um embate histórico com Temer, a quem denunciou por corrupção passiva no caso JBS.

“Sua experiência é inquestionável em matéria penal, mas não é menor em relação a questões cíveis, em geral, e de tutela coletiva, em especial”, avalia o relator.