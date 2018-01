Leia o depoimento de Renan à PF O senador depôs na quarta-feira, 27, ao delegado Thiago Machado Delabary, do Grupo de Inquéritos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, em inquérito sobre supostos desvios de recursos em contratos firmados para obras da Hidrelétrica de Belo Monte, supostamente em benefício do PMDB