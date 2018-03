Leia depoimento e acareações de Charles, ex-assessor da campanha de Dilma

O ex-assessor da Casa Civil Charles Capella de Abreu, apontado em delação premiada como responsável pelo recebimento de R$ 2 milhões em propina para a campanha de Dilma Rousseff (PT), em 2010, negou nesta quinta-feira, 14, à Polícia Federal participação no suposto esquema. Ele foi ouvido pelo delegado Luciano Flores de Lima por quase uma hora, em Curitiba. Depois passou por uma acareação com o doleiro Alberto Youssef. E outra com o operador de propinas Fernando Baiano. Leia as íntegras do depoimento e das acareações:

DEPOIMENTO DE CHARLES CAPELLA DE ABREU

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ACAREAÇÃO ALBERTO YOUSSEF E CHARLES CAPELLA DE ABREU

ACAREAÇÃO FERNANDO BAIANO E CHARLES CAPELLA DE ABREU