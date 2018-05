Leia a decisão de Celso de Mello que nega novo pedido de impeachment de Temer

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), não conheceu do Mandado de Segurança 34099, impetrado pelo deputado federal Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos (PTdoB-RJ), o Cabo Daciolo, contra ato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que julgou inepta denúncia apresentada contra o vice-presidente da República, Michel Temer. Segundo o ministro, trata-se de atos “interna corporis” e de discussões de natureza regimental, cuja apreciação é vedada ao Poder Judiciário “por tratar-se de tema que deve ser resolvido na esfera de atuação do próprio Congresso Nacional ou das Casas Legislativas que o compõem.

