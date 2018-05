Leia as razões do decano do Supremo para manter CUT fora do Plenário da Câmara

Ao não conhecer habeas corpus coletivo impetrado por diretores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) que pretendiam ter acesso às galerias do Plenário da Câmara durante a votação do impeachment, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou o “poder de polícia” da Mesa da Casa. O decano da Corte ressaltou que o Regimento Interno atribui à Mesa da Câmara a competência para “manter a ordem e a disciplina em suas dependências”.

Para Celso de Mello, o previsto no Regimento Interno da Câmara “demonstra que a regulação do acesso e do trânsito das pessoas no âmbito da instituição, por traduzir matéria de economia interna, está sujeita a critérios por ela estabelecidos, sem que se legitime, sob essa perspectiva, a intervenção de outro Poder, notadamente se o desempenho de tal prerrogativa institucional ajustar-se a padrões de razoabilidade que denotem a prática regular do poder de polícia”.

O ministro anotou que inexiste qualquer ato concreto do presidente da Câmara dos Deputados no sentido de negar o pretendido acesso dos autores do habeas. “Como resulta da informação divulgada pela Diretoria-Geral da Mesa da Casa Legislativa, não se estabeleceu proibição de caráter absoluto, uma vez que houve expressa permissão, para efeito de ingresso nas dependências da Câmara Federal, às pessoas que requeressem credencial ou autorização ao órgão competente da instituição parlamentar.”

Celso de Mello ressaltou, ainda. “Embora irrecusável o direito de acesso popular às dependências do Parlamento (que exerce as suas funções por delegação do Povo), cumpre assinalar que essa prerrogativa da cidadania sofre as limitações resultantes do exercício, pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do poder de polícia, que é inerente à instituição legislativa, de tal modo que, atendidas as diretrizes impostas pelo postulado da proporcionalidade (que consagra a proibição de excesso), revelar-se-á lícito aos órgãos dirigentes das Casas legislativas disciplinar o ingresso e a permanência, em suas dependências, de qualquer pessoa.”

De acordo com os advogados que subscreveram o habeas corpus, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), teria proibido ilegalmente a entrada dos trabalhadores, principalmente aqueles ligados à CUT às galerias do plenário da Câmara nestes dias em que a Casa analisa o pedido de impeachment. De acordo com os autores do habeas, Cunha teria baseado sua decisão em questões de segurança e proteção do patrimônio.

Os autores pediram a concessão de liminar de habeas corpus coletivo preventivo, para que o STF determinasse a expedição de salvo-conduto para permitir a entrada dos dirigentes da CUT em todos os setores da Câmara e, em especial, às galerias do Plenário durante a votação do impeachment e todas as demais reuniões a partir da decisão.

O decano, no entanto, disse não ver, no caso, situação de abuso de autoridade ou de violação arbitrária dos direitos do cidadão. “Não há como recusar, à Mesa da Casa legislativa, o poder de limitar, com apoio em critérios pautados pela noção de razoabilidade, o ingresso de pessoas em número superior ao que comporta a capacidade física de lotação das galerias, pois, em assim agindo, os órgãos de direção ou administrativos da Câmara dos Deputados (ou do Senado Federal) estarão observando, de modo responsável, em respeito à segurança pessoal do cidadão militante e ao regular funcionamento de um dos Poderes da República, os princípios que estruturam, em nosso sistema político-jurídico, a própria ordem democrática.”