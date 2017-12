Leia as novas denúncias contra Sérgio Cabral

Documento DENÚNCIA 1 PDF

Documento DENÚNCIA 2 PDF

O Ministério Público Federal ofereceu à Justiça mais duas denúncias contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a partir de investigações da Lava Jato (13ª e 14ª operações da força-tarefa do MPF/RJ, além de uma de Curitiba). Outros 23 investigados na Operação Ponto Final, incluindo empresários e servidores, também são acusados por crimes com a participação decisiva da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), que reúne 10 sindicatos, como o Rio Ônibus.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Cabral pegou propina de R$ 144 mi do setor de transportes, acusa Procuradoria

+ PF atribui corrupção e lavagem de dinheiro a Gleisi e Paulo Bernardo