Leia a primeira denúncia da Lava Jato contra Renan Ao acusar presidente do Congresso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato, procurador-geral da República arrolou cinco testemunhas de acusação, entre elas o ex-senador Delcídio Amaral (ex-PT/MS) e o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, que gravou conversas comprometedoras com a cúpula do PMDB