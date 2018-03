Leia a nova denúncia da Acrônimo contra ‘Manga’, ou Fernando Pimentel

O vice-procurador-geral da República José Bonifácio Andrada apresentou nesta semana a segunda denúncia contra o governador de Minas Fernando Pimentel (PT) na Operação Acrônimo. Nesta acusação, de 18 páginas, a Procuradoria-Geral da República acusa o petista de ter atuado para facilitar a liberação de financiamentos do BNDES para obras da Odebrecht na Argentina e em Moçambique quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em troca do apoio, a empreiteira teria oferecido propinas da ordem de R$ 15 milhões ao então ministro.

‘Manga’ e ‘alface’ eram senhas para propina a Pimentel, segundo a nova acusação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o advogado de Pimentel, Eugênio Pacelli, disse que a denúncia é ainda “mais frágil” que a anterior, por ter como base “exclusivamente” o depoimento de um colaborador, no caso Bené, “não se apoiando em nenhum meio de prova admitido pela Justiça”.

A assessoria de imprensa da Odebrecht informou que nem a empresa nem a defesa do empresário iriam comentar o caso.