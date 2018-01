Leia a íntegra do depoimento de Joesley à PF

O empresário Joesley Batista prestou depoimentos na Polícia Federal e no Ministério Público na quarta-feira, 21.

Documento O DEPOIMENTO DE JOESLEY À PF PDF

A primeira oitiva, na PF, teve início de manhã e terminou por volta das 17 horas. O empresário falou para os investigadores das operações Bullish e Greenfield.

No segundo depoimento, o acionista do grupo J&F foi ouvido pela corregedoria do Ministério Público sobre a suposta corrupção do procurador Ângelo Goulart, preso na Operação Patmos. O empresário ainda teve de explicar à PF a utilização de policiais civis paulistas armados em sua segurança particular.

Na PF, Joesley cumpriu o mandado de condução coercitiva expedido pela Operação Bullish, em maio, mas que não havia sido cumprido porque ele se encontrava no exterior. A Bullish investiga irregularidades em empréstimos de R$ 8,1 bilhões do BNDES para a JBS. O depoimento foi tomado na Superintendência da PF em Brasília e também teve a participação dos investigadores da Operação Greenfield, que apura aportes de fundos de pensão na Eldorado Celulose, empresa da J&F.