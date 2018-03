Leia a íntegra da decisão de Toffoli que confisca R$ 244 milhões do Rio

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arresto até o valor de R$ 244 milhões, exclusivamente nas contas do Tesouro do Estado do Rio, para a quitação da parcela de abril/2017 relativa ao acordo para o repasse dos duodécimos do Poder Judiciário estadual.

Documento O ARRESTO DE TOFFOLI PDF

As informações foram divulgadas no site do Supremo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A determinação tem a finalidade de garantir o cumprimento do acordo firmado nos autos do Mandado de Segurança (MS) 34483, em que o Tribunal de Justiça do Rio questiona ‘a omissão do governo estadual consubstanciada no atraso do repasse dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias do Poder Judiciário, nos termos constitucionais’.

O mandado de segurança foi extinto, com julgamento do mérito, após a Segunda Turma do STF referendar a homologação do acordo firmado em Termo de Audiência de Conciliação entre as partes. Mas, em 27 de março último, o Tribunal de Justiça do Rio comunicou ao Supremo que o governo estadual estava novamente inadimplente.

Na ocasião, Toffoli determinou – em 31 de março -, o arresto nas contas do Estado até o valor de R$ 129 milhões para cumprir os termos do acordo.

Agora, o ministro recebeu novo comunicado da Corte fluminense informando que o governo estadual ‘não cumpriu o repasse relativo à parcela dos duodécimos referentes ao exercício de abril’.

O Tribunal do Rio Informou ainda que o Executivo teria comunicado que o repasse seria realizado em dez parcelas para pagamento entre 26 de abril e 10 de maio.

Toffoli observou que a documentação levada aos autos ‘atesta que a quantia objeto do arresto corresponde exatamente ao valor necessário para o pagamento da folha de pessoal do mês de abril, incluindo ativos, inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça do Rio’.