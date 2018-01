O procurador-geral da República Rodrigo Janot denunciou criminalmente o presidente Michel Temer e Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) por corrupção passiva no caso JBS. A denúncia foi protocolada nesta segunda-feira, 26, no Supremo Tribunal Federal. Janot atribui crime aos peemedebistas a partir do inquérito da Operação Patmos – investigação desencadeada com base nas delações dos executivos do grupo J&F, que controla a JBS.

Documento DENÚNCIA CONTRA TEMER