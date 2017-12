Leia a denúncia de Janot contra Sarney, Renan, Jucá, Garibaldi e Raupp

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu denúncia contra o ex-presidente José Sarney (PMDB), o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) e os senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e Valdir Raupp (PMDB-RO), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo desvios na Transpetro.

Segundo a denúncia, os peemedebistas se utilizavam de doações oficiais aos diretórios partidários para receber os valores.

O inquérito tem como suporte as delações premiadas do ex-presidente da Transpetro, Sergio Machado, de Fernando Reis, executivo da Odebrecht Ambiental, e de Luiz Fernando Maramaldo, sócio da NM Engenharia. Os três também foram denunciados, junto com Nelson Cortonesi Maramaldo, outro sócio da NM Engenharia. No total, a denúncia tem nove alvos.

