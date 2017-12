Leia a decisão que põe sob suspeita o reitor e a vice da UFMG

A Operação Esperança Equilibrista, deflagrada nesta quarta-feira, 6, põe sob suspeita o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Jaime Arturo Ramirez, e sua vice, Sandra Regina Goulart Almeida. A ação da Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União, para investigar desvios de recursos da Universidade para implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil.

Documento A DECISÃO PDF

COM A PALAVRA, A UFMG

“Na manhã desta quarta-feira, 6 de dezembro, membros da comunidade universitária foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte, em inquérito policial. Por se tratar de apuração que tramita em sigilo, a Universidade não pode se manifestar sobre os fatos que motivam a investigação em curso. Entretanto, dada a transparência com que lida com as questões de natureza institucional, a UFMG torna público que contribuirá, como é sua tradição, para a correta, rápida e efetiva apuração do caso específico.”