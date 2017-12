Leia a decisão que abre o sigilo de Aécio Ministro do Supremo Marco Aurélio Mello autorizou aos investigadores acesso a informações bancárias e fiscais do senador relativas ao período de 1º de janeiro de 2014 - incluindo os meses que antecederam as eleições presidenciais daquele ano - a 18 de maio deste ano, no inquérito da Operação Patmos, investigação sobre suposta propina de R$ 2 milhões da JBS