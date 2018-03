Leia a decisão em que Barroso questiona ‘vazamento’ à defesa de Temer

BRASÍLIA – Em despacho publicado na noite desta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afirmou que a defesa do presidente Michel Temer apresentou a ele petição com números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação “absolutamente sigilosos”. A defesa, no entanto, afirmou mais cedo ao Broadcast Político que não conseguiria falar em recorrer de “algo que ainda não vimos”.

O ministro é relator do inquérito que investiga irregularidades na edição do Decreto dos Portos, assinado por Temer em maio de 2017.

No documento, o relator disse ainda que apreciará “oportunamente” a solicitação de acesso aos procedimentos que a defesa do presidente mencionou. “Verifico que a petição apresentada pela ilustre defesa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República revela conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos.”