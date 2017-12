Leia a decisão de Rosa que põe Serra sob investigação

O senador José Serra (PSDB-SP) passou, nesta segunda-feira, 29, a ser investigado no Supremo Tribunal Federal suposto por suposto caixa dois de R$ 6 milhões da JBS na campanha presidencial de 2010, delatado pelo empresário Joesley Batista. A autorização para abertura de inquérito foi dada pela ministra Rosa Weber, a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

COM A PALAVRA, JOSÉ SERRA

“O senador José Serra reitera que todas as suas campanhas eleitorais foram conduzidas dentro da lei, com as finanças sob responsabilidade do partido. E sem nunca oferecer nenhuma contrapartida por doações eleitorais.”