Leia a decisão de Moro que manda prender Delúbio

Após a rejeição do último apelo contra condenação na Lava Jato em segunda instância, o juiz federal Sérgio Moro mandou, nesta quarta-feira, 23, prender o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, condenado a 6 anos de reclusão por lavagem de dinheiro.

Delúbio é o segundo ex-financeiro do PT que Moro manda prender. Em abril de 2015, João Vaccari Neto foi detido sob acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Um terceiro ex-tesoureiro da agremiação, Paulo Ferreira, foi condenado na semana passada por Moro, mas recorre em liberdade.

COM A PALAVRA PEDRO PAULO DE MEDEIROS, QUE DEFENDE DELÚBIO SOARES

A defesa de Delúbio Soares reafirma que ele nunca pediu ou anuiu que fosse feito qualquer empréstimo pelo Banco Schain ao PT ou a qualquer outra pessoa. Até poderia ter feito em nome do PT, sem qualquer impedimento, mas não o fez. Os próprios donos do Banco afirmaram isso em Juízo. Provará que é inocente perante os Tribunais Superiores, onde espera ser julgado com isenção e imparcialidade, o que infelizmente não tem ocorrido. É um risco para toda a sociedade se condenar por presunção. Em nenhum momento se indicou no processo algum ato de Delúbio para “lavar dinheiro”, apenas se presumiu que ele “deveria saber” que houve lavagem de dinheiro. A Constituição prevê que, na dúvida, a presunção é em favor do cidadão, mas os tempos atuais são outros, infelizmente há uma absurda inversão dessa regra. Até mesmo considerá-lo reincidente por um fato acontecido antes do processo do Mensalão se fez, para prejudicá-lo. Apesar de tudo isso, segue confiante na Justiça brasileira, que há de reparar essas injustiças o quanto antes, não permitindo que se submeta a uma pena ilegal em regime fechado.

Pedro Paulo de Medeiros