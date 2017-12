Pela terceira vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, pôs na rua o empresário Jacob Barata Filho, conhecido como ‘Rei do Ônibus’, alvo da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 1, o magistrado também voltou a conceder habeas corpus a Lélis Teixeira, ex-presidente da da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio (Fetranspor).

