Leia 22 depoimentos do delator Milton Pascowitch

Em junho de 2015, o lobista Milton Pascowitch, um dos delatores da Operação Lava Jato, contou o que sabia sobre o esquema de corrupção e propinas instalado na Petrobrás. Em troca da delação, Pascowitch deixou a Custódia da Polícia Federal em Curitiba (PR), base da Lava Jato, após 39 dias preso.

O juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Lava Jato, homologou a colaboração e autorizou prisão domiciliar para Pascowitch, monitorado com tornozeleira eletrônica – a exemplo de alguns dos principais empreiteiros do País também alvos da investigação sobre corrupção e cartel na Petrobrás.

Pascowitch fez dezenas de relatos, dos quais 22 foram anexados aos autos da investigação sobre o ex-ministro José Dirceu (Governo Lula/Casa Civil).

VEJA A ÍNTEGRA DE 22 DEPOIMENTOS DE PASCOWITCH

TERMO Nº 1 – CONTRATO D3TM X JAMP

Documento TERMO Nº 2 – MULTITEK ENGENHARIA PDF

Documento TERMO Nº 3- QUADRO GUIGNARD PDF

Documento TERMOS Nº 4 E 5 – MALTA INCORPORAÇÕES PDF

Documento TERMO Nº 6 – ESCULTURA PDF

Documento TERMO Nº 10 – APARTAMENTO RUA BARÃO DO TRIUNFO PDF

Documento TERMO Nº 12 – PAGAMENTOS DAY DREAM PDF

Documento TERMO Nº 14 – FRETE DE AVIÃO PDF

Documento TERMOS Nº 15 E 16 – COMPRA DA CASA DA FILHA PDF

Documento TERMO Nº 18 – 247 EDITORA PDF

Documento TERMO Nº 19 – CONSIST SOFTWARE PDF

Documento TERMOS Nº 20 E 21 – CONTRIBUIÇÕES AO PT PDF

Documento TERMO Nº 22 – BELO MONTE PDF

Documento TERMO Nº 23 – EDITORA 247 PDF

Documento TERMO Nº 24 – GOMES E GOMES PDF

TERMO Nº 25 – HOPE

TERMO Nº 26 – PAGAMENTOS PARA FERNANDO E OLAVO MOURA

TERMO Nº 27 – DOAÇÕES PARA FERNANDO E OLAVO MOURA

TERMO Nº 28 – OBRAS DA ENGEVIX NA PETROBRÁS