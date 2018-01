Lavanderia terá de indenizar cliente que teve vestido de noiva danificado

Por Julia Affonso

A Justiça do Distrito Federal determinou que uma mulher seja indenizada por uma lavanderia que danificou seu vestido de noiva após uma lavagem. Ela deve receber R$ 8 mil, por danos morais, e cerca de R$ 9 mil, valor da peça de roupa, por danos materiais.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No processo, a consumidora contou que, após seu casamento, em março de 2013, pediu que seu pai levasse o vestido de noiva para a lavanderia. A lavagem custou R$200. Segundo ela, a data agendada para entrega da peça chegou a ser adiada, por problemas operacionais. Dias depois, quando o vestido foi devolvido, ele estava completamente danificado.

A mulher disse à Justiça que havia tentado uma solução com a lavanderia, que lhe sugeriu a possibilidade de conserto em um costureiro renomado. No entanto, após análise, constatou-se que a medida implicaria em alterações profundas nas características originais da peça, que fora confeccionada no atelier da estilista Vera Wang, renomada designer de moda, em Nova York.

“No meio social em que vivemos, um vestido de noiva tem valor inestimável. Por vezes, permanece dentro de uma mesma família para ser usado, no futuro, por filhas daquela que um dia foi noiva. Nesse contexto, a ‘função social’ de um item desta natureza perpassa o momento da cerimônia, prolongando-se ao longo da vida da outrora nubente. Daí porque a danificação que o desnature para uso ou desfigure gera um dano moral presumido”, disse o juiz de 1ª Instância, que julgou procedentes os pedidos da autora.

Após recurso da lavanderia, por maioria de votos, a Turma manteve a condenação, mas diminuiu o valor dos danos morais, de R$ 15 mil para R$ 8 mil.

_____________________________________________________

VEJA TAMBÉM:

+ Justiça manda ex-noiva pagar multa por desistir do vestido de casamento

+ Homem é condenado por xingar ex-namorada em público

+ Ex-noivo é condenado a indenizar mulher por casamento cancelado

______________________________________________________