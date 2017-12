Lava Jato pede a Moro multa ao BB por atraso na entrega de dados bancários de Bendine

A Procuradoria da República no Paraná requereu nesta quinta-feira, 10, ao juiz federal Sérgio Moro que multe o Banco do Brasil para cada dia em que a instituição atrasar a entrega dos dados da quebra de sigilo bancário do ex-presidente da instituição financeira, Aldemir Bendine, de André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Junior, apontados como seus operadores. O juiz federal deu mais cinco dias de prazo ‘improrrogáveis’ para que o Banco do Brasil envie os dados. A Instituição financeira alega já ter cumprido a decisão judicial.

Documento POSTURA FIRME PDF

Antonio Carlos e André são investigados pela suposta operacionalização do repasse de R$ 3 milhões em propinas da Odebrecht a Bendine, em 2015. Todos foram presos em 27 de julho na Operaão Cobra, fase 42 da Lava Jato.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com as investigações, inicialmente, ainda na presidência do Banco do Brasil, Bendine teria exigido R$ 17 milhões de propinas em troca da facilitação da rolagem de uma dívida da Odebrecht Agroindustrial.

Segundo a força-tarefa da Lava Jato, a quebra de sigilo bancário dos três investigados pelo Banco do Brasil está atrasada.“O referido ofício ordenou o envio dos dados bancários das filiais representadas no prazo de 5 dias, todavia resposta do Banco do Brasil S.A. continua pendente, em mora há 9 dias”.

Os procuradores juntaram aos autos e-mails nos quais insistem para que gerentes da instituição financeira enviem os dados requeridos.

“Ressalte-se que a situação semelhante de mora injustificada ocorreu anteriormente nestes autos, razão pela qual o Ministério Público Federal requereu a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial (evento 26, PET1). Mais uma vez, torna-se necessária a medida para garantir o cumprimento tempestivo das determinações deste juízo, encerrando o comportamento displicente da instituição bancária”, afirma a Procuradoria da República a Moro.

A força-tarefa ainda solicita ‘postura firme do Poder Judiciário em relação ao reiterado atraso no cumprimento de suas decisões’.

COM A PALAVRA, O BANCO DO BRASIL

A assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou que não tem nenhuma pendência com a Lava Jato.

“Todas as informações solicitadas ao Banco do Brasil já foram respondidas, dentro dos prazos estabelecidos.”